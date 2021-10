Auto si ribalta, due morti a Taormina

Ambulanza Lipari

Due uomini di Messina di 32 e 35 anni sono deceduti in un grave incidente che si e' verificato a Taormina. L'incidente si e' verificato intorno alle 3,30. I due erano a bordo di un'auto insieme ad altre due persone. La vettura si e' ribalta nei pressi del parcheggio Lumbi. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda nella quale viaggiavano i quattro aveva appena superato la galleria Monte Tauro quando, per cause che sono ancora da accertare, si e' ribaltata finendo contro un palo della luce. L'urto e' stato fatale per il trentaduenne che e' morto subito dopo l'arrivo all'ospedale di Taormina. Poco dopo non ce l'ha fatta neanche il trentacinquenne ricoverato sempre all'ospedale di Taormina, ma che doveva essere trasferito in elisoccorso a Catania. Lievi ferite per gli altri due occupanti del veicolo. I quattro avevano trascorso la serata a Taormina e stavano tornando a casa a Messina.