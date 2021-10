Più positivi, meno ricoveri. Incidenza quasi da "zona bianca"

tamponi salivari

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 321 (ieri erano 183) a fronte di 16.368 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 1,96% mentre i decessi sono 10, ma riferibili - comunica la Regione - a più giorni. L’isola scende al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 363 c’è il Veneto. Cala ancora l'incidenza, ora è di 52 casi su 100mila abitanti, vicina alla soglia di 50 parametro per le Regioni in fascia bianca. Visto anche il calo delle ospedalizzazioni, l'isola potrebbe dire addio alla zona gialla dal prossimo weekend. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari scende ancora: 409 i pazienti in area medica Covid, 27 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva restano in 49 (-1) con un nuovo ingresso in 24 ore.

In provincia di Catania quasi un terzo dei nuovi casi: 115, seguono Siracusa 44, Palermo 42, Trapani 41, Agrigento 35, Messina 25, Enna 12, Ragusa 4 e Caltanissetta 3.

In isolamento domiciliare ci sono 12.910 persone. I guariti sono 560 e gli attualmente positivi registrano un decremento di 249 unità attestandosi su un numero totale di 13.368.



