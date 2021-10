Messina, arrestato un corriere della droga

gdf

In un pullman di linea proveniente dal Nord e diretto a Catania trasportava 10 chili di hashish che però non sono sfuggiti al fiuto dei cani antidroga Sara e Dandy della guardia di finanza di Messina. Il corriere, un giovane tunisino, aveva nascosto lo stupefacente in un trolley, sui panetti impresso il marchio di una nota casa automobilistica a sottolineare l'alta qualità della sostanza che nello spaccio al dettaglio avrebbe fruttato circa 100 mila euro. L'uomo è stato arrestato