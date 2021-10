304 nuovi positivi al virus. Catania ancora maglia nera tra le province

vaccini

L'ultimo report indica 304 nuovi casi da Coronavirus, in 24 ore, sei le vittime, ma riferite a più giorni. 17.276 i tamponi processati, con un tasso di positività all'1,7%. Supera quota mille, 1045, il numero dei guariti e diminuiscono i ricoveri totali 354, -24 con un "più due" in intensiva. Giù anche il numero degli attuali positivi, ora sono 9287. La Sicilia è al terzo posto per contagi giornalieri. Catania la provincia con il maggior numero di infezioni: 127, segue palermo con 43 casi.



Sul fronte vaccini, nonostante l'imminente obbligo di Green Pass, a rilento le immunizzazioni all'Hub di Palermo, probabilmente, spiega il commissario straordinario all'emergenza Renato Costa, perché nel Comune è già alto il numero dei vaccinati. Tra le gente c'è chi ha ancora qualche dubbio ma anche tante certezze sulla validità della profilassi.



Il Servizio di Orazio Aleppo