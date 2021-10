Harrison Ford smarrisce carta di credito, cittadino la ritrova

harrison

Disavvntura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star hollywoodiana Harrison Ford, in questo periodo in Italia per girare alcune scene del nuovo film di Indiana Jones. L’attore americano, ieri pomeriggio, ha scelto la località balneare di Mondello, in provincia di Palermo, per trascorrere alcune ore di relax. Ma ha smarrito la carta di credito, fortunatamente ritrovata per strada da un cittadino che l'ha consegnata agli agenti. Dopo essere risaliti alle generalità dell’intestatario, i poliziotti del commissariato di Mondello, in pochi minuti, sono riusciti a trovare l'attore in un locale. L’incontro con gli agenti è stato suggellato da una foto ricordo