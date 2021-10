Rogo in casa nella notte, una vittima

Trapani

L'incendio sarebbe divampato poco dopo mezzanotte in un palazzetto a tre piani di via Cariola, ad Adrano. La coppia che lo abitava probabilmente dormiva già. L'uomo, 54 anni, non è riuscito a sfuggire alle fiamme ed è morto carbonizzato in camera da letto. La moglie 47enne è stata salvata dai soccorritori sul balcone di casa, dove aveva trovato temporaneo rifugio. Adesso è ricoverata in gravi condizioni nel reparto grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ad intervenire sono stati i Vigili del fuoco della cittadine in provincia di Catania. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e se l'origine del rogo sia stato un corto circuito innescatosi nel piano terra della palazzina per poi propagarsi fino al piano superiore.

Il servizio di Antonello Carbone