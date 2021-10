Processo Open Arms, udienza rinviata al 17 dicembre

L'inizio delle operazioni di trasferimento

Anche l'attore statunitense Richard Gere deporra' al processo che vede il senatore Matteo Salvini sotto accusa per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Lo ha deciso il presidente della II sezione penale, Roberto Murgia, dinanzi al quale si celebra il processo che si svolge oggi nell'aula bunker del carcere palermitano di Pagliarelli. La procura si era opposta ma, poco prima, la difesa di Open Arms, che aveva citato l'attore americano aveva ribadito: "Gere e' stato a bordo della nave il 9 agosto 2019 e ci puo' riferire quali fossero le situazioni complessive a bordo". Il presidente ha quindi rinviato il processo al 17 dicembre. La procura per quell'udienza citera' sette testi. Si tratta di Giovanni Minardi, dirigente della Squadra Mobile di Agrigento, Giovanni Franco, in servizio alla Mobile di Agrigento; Sergio Liardo, Capo del terzo Reparto "Piani e Operazioni" ed Imrcc del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Edoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unita' Navale e Operativa della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo; Leandro Tringali, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa; Nunzio Martello, Capo del Reparto Personale del Comando Genera/e delle Capitanerie di Porto. La Procura della Repubblica ha anche chiesto che le prossime udienze si possano celebrare nell'aula bunker del carcere Ucciardone, piu' comoda, capiente e agevole da raggiungere.

Il servizio di Giorgio Ruta