Sgominata banda specializzata in rapine in villa

Operazione dei Carabinieri di Trapani contro una banda specializzata in rapine in villa, anche con sequestro di persona, e nell'assalto ai bancomat. Cinque le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Trapani. Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche è emerso che i colpi erano studiati nei minimi particolari effettuando sopralluoghi, pedinamenti delle vittime e utilizzando moderne apparecchiature elettroniche. Per prelevare il contante dal bancomat di banche e uffici postali, praticavano fori dulle pareti di edifici adiacenti e tagliavano l'Atm con il flex. Secondo le indagini dei carabinieri gli arrestati sarebbero anche gli autori della rapina violenta a casa dei medici Salone a Erice la notte tra il 21 e il 22 gennaio del 2019. Per quel colpo dopo 8 mesi era stato arrestato uno degli autori. Il colpo che fruttó oltre un milione di euro venne messo a segno ai danni dei coniugi Renato Salone e Paola Maltese, medici molto noti di Trapani. Quella rapina venne portata a termine da quattro persone nella villetta dei due coniugi, in viale Europa ad Erice fece molto scalpore per il modo in cui si svolse. I quattro rapinatori riuscirono ad introdursi in casa della coppia mentre questi dormivano approfittando del fatto che in quel periodo il sistema d’allarme era disattivato a causa di alcuni lavori di manutenzione alla casa, e sorpresero marito e moglie a letto. I rapinatori, volto coperto immobilizzarono la donna e la narcotizzarono, mentre con la pistola minacciarono il marito di aprire la cassaforte. L’uomo terrorizzato gli disse però di non avere la chiave. Allora con un flex che i quattro si erano portati dietro e dopo ore di lavoro si portarono via.la cassaforte dal muro . Nella cassaforte oltre ad oggetti di valore, gioielli, oro, e soldi vi era anche una pistola regolarmente denunciata.