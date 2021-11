Bollettino Covid Sicilia 6 novembre, tornano a scendere i contagi

Record ancora una volta a Catania con 134 nuovi casi, dopo i 183 di ieri. Quattro i deceduti ma si tratta di dati riferiti agli ultimi dieci giorni. Uno solo riguarda la giornata di ieri. Crescono ancora però, pur se di poco, di poco i ricoveri: da 350 a 367 in tutta l'Isola. Sette dei quali in terapia intensiva. Giovedì erano 339.



Ma più ancora crescono le guarigioni: 364 persone fuori dagli ospedali contro le 285 del giorno prima. Numeri che rassicurano dopo l'allarme di ieri sulla crescita dei contagi in tutto il Paese e sulle 13 regioni e province autonome oltre la soglia critica di 50 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Sicilia inclusa, per la quale era stata registrata un'incidenza media di 51,7 casi su 100.000 abitanti. Ora un calo deciso.



Preoccupano i dati di alcuni comuni, una quindicina, tre dei quali - Itala, Mistretta e Savoca - tutti nel messinese, rischiano la zona arancione. Sommandosi ai due che vi si trovano già. Lercara Friddi e Castel di Judica. Possibili decisioni già all'inizio della prossima settimana. Saranno le Aziende sanitarie provinciali a richiedere eventuali provvedimenti.



Il servizio di Davide Camarrone