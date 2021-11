Il bollettino di oggi

Come nel resto d'italia, anche in Sicilia sale il numero dei contagiati: 466 su 24 mila e seicento tamponi effettuati. L'incidenza si attesta dunque all'1,89%. Nove sono i decessi comunicati oggi, ma tutti sono avvenuti in giorni precedenti (due anche ad ottobre, uno a settembre).

Sul fronte ospedaliero, si registra un aumento dei ricoverati dopo giorni di stabilità del dato: +11 nei reparti ospedalieri, +2 in terapia intensiva

Catania la provincia con più casi (183) seguita da Siracusa e Palermo. E proprio nel capoluogo aretuseo su 256 attualmente infettati dal coronavirus, ci sono 45 piccoli compresi nella fascia di età tra i zero ed i dieci anni. Per fortuna, nessuno di loro risulta ricoverato. Tra loro anche un neonato, che deve ancora compiere un mese di vita.

Sempre a Siracusa, denunciato un 49 enne, che sebbene positivo, avrebbe continuare ad uscire da casa, incontrando gli amici e partecipando ad alcune feste. Si sarebbe recato anche in uno studio medico.

Nel catanese, vista l'inpennata di contagi, la struttura commissariale preposta ha organizzato uno screening sulla popolazione in alcuni comuni, a partire da domenica prossima. I primi tre sono Belpasso, Milo e Castel di Iudica nei drive-in dalle 9 alle 18.

Si allunga la lista dei medici che non si sono vaccinati e pertanto sono stati sospesi dal servizio fino a fine anno.

Quattro in provincia di Catania. La settimana scorsa erano 213 i camici bianchi non vax a Palermo. Fino ad oggi, come comunicato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, sono 1.614 i medici sospesi in Italia.