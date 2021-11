Scendono contagi giornalieri e tasso di positività, aumentano i ricoveri

sicilia

Calano i contagi, aumentano i ricoveri. Sono 327, su 20.752 tamponi processati, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime

24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi salgono a quota 9.006. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. 3 i morti (tutti avvenuti l'11 novembre), 303 i dimessi/guariti.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 320 (+12), mentre si trovano in terapia intensiva 50 pazienti. Su base territoriale Catania ancora in testa alle province con 118 casi, 38 a Palermo, 21 a Messina, 17 a Ragusa, 36 a Trapani, 49 a Siracusa, 21 a Caltanissetta, 24 ad Agrigento e 3 a Enna.



Il servizio di Antonella Gurrieri