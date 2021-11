Crescono i contagi, record di tamponi. A Catania metà dei nuovi positivi

Tamponi in Sicilia

Sono 398 (ieri 382) i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, ma è record di tamponi effettuati: ben 33.413 (confluiti nel conteggio quotidiano quelli eseguiti nei presidi Asp e quelli delle farmacie). In virtù del gran numero di test, cala all'1,19% il tasso di positività.

Sette i decessi, tutti riferibili a giorni precedenti. Dagli ospedali non si segnalano né dimissioni, né nuovi ricoveri. I ricoverati totali rimangono 345, 40 i pazienti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi sul territorio, la provincia di Catania continua a svettare per nuove diagnosi: oggi 194, cioè metà del totale. Per gli esperti il motivo è soprattutto da ricercare nel minor numero di vaccinati e nel maggior numero di tamponi effettuati per l'ottenimento del green pass.

Di seguito i nuovi casi per provincia: Catania 194, Palermo 46, Messina 8, Siracusa 34, Trapani 38, Ragusa 4, Caltanissetta: 29, Agrigento 28, Enna 17.



Il servizio di Antonella Gurrieri