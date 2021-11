Coronavirus: 645 positivi, in calo. Diminuiscono i ricoverati

covid

Sono 645 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, in calo rispetto a ieri quando si erano superate le 800 diagnosi giornaliere. I tamponi sono 26.726, di poco inferiori rispetto a quelli di venerdì. E così scende il tasso di positività: dal 3% al 2,4%. L'Isola è al settimo posto per contagi. In testa, Veneto (2.113) e Lombardia (1.926).



Oggi, sono 8 le persone che non ce l'hanno fatta mentre diminuiscono i ricoverati: sono 367, 4 pazienti in meno. In terapia intensiva sono 45, due in più rispetto a ieri.



Guardando alle singole province, in testa c'è sempre Catania con 215 casi, segue Messina con 174, poi Trapani 65, Palermo con 61, Siracusa 42, Enna, 40, Agrigento 21, Caltanissetta 20 e infine Ragusa 7 positivi.