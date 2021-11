Augusta, cominciato lo sbarco dalla Sea Watch. Negativi i tamponi

La Sea Watch 4 in porto ad Augusta

È in corso lo sbarco dei 459 migranti a bordo della Sea Watch 4. Dopo i controlli sanitari, che hanno evidenziato una negatività al Covid-19 di tutte le persone soccorse, sono gli oltre cento minori non accompagnati i primi a mettere piede sul molo di Augusta. Andranno in diversi centri di accoglienza del Siracusano. Tutti gli altri, invece, saliranno su una nave quarantena.



Gli stranieri erano stati soccorsi in sette diverse operazioni nel Mediterraneo centrale e alcuni sono in mare da più di otto giorni.