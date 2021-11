Spaccio nei luoghi della movida, arresti a Palermo

arresti

All'alba, nel centro storico di Palermo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari (2 in carcere, 5 domiciliari e 4 con obbligo di dimora) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti .

L'indagine, coordinata dalla Procura e condotta tra febbraio e agosto del 2020, ha consentito di scoprire un fiorente spaccio di cocaina e hashish, principalmente nelle ore serali dei weekend, nel rione della Vucciria, zona interessata dalla movida. La vendita della droga non si è fermata neanche durante il lockdown