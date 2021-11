La Sea Eye 4 è in porto

La Sea Eye 4 in porto

È giunta al porto di Trapani la "Sea Eye 4" con oltre ottocento persone a bordo salvati nelle acque del Mediterraneo nei giorni scorsi. La nave ha viaggiato per tutta la notte dopo avere ricevuto l'autorizzazione da Roma a muoversi facendo rotta verso il più occidentale dei porti della Sicilia.



Al porto di Trapani è già pronta la macchina dell'accoglienza, organizzata dalla prefettura: previsti i tamponi per scongiurare il rischio Covid, poi il trasferimento sulle navi quarantena. I minori non accompagnati andranno invece in strutture d'accoglienza.