Isole, il "Covid Free" è un privilegio? "Siamo penalizzati tutto l'anno"

Presidenti di Emilia Romagna e Piemonte contro l'idea di immunizzare completamente le isole minori in vista della stagione turistica, sul modello greco. In Sicilia sono 14, con 33 mila abitanti. Per il ministro Garavaglia sarebbe un'ottima promozione