A Palermo i tirocini delle imprese accoglienti per i migranti minori soli

Con il progetto Saama, finanziato da Never Alone e coordinato da Send, stage per 70 ragazzi non accompagnati. Il 20% delle esperienze si trasforma in un lavoro. In arrivo bando per altri dieci partecipanti. Il manifesto delle aziende che ospitano