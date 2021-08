Lampedusa, approdo di 539 migranti. Aperta inchiesta sulla tratta in Libia

La procura di Agrigento indaga: l'ipotesi di una regia dietro gli arrivi in massa. A bordo anche tre donne e un bambino: il personale di Medici senza frontiere conferma non solo ustioni da carburante ma evidenti segni di tortura. In 1200 nell'hotspot