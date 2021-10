Calcio, il Messina battuto. Sfide casalinghe per Palermo e Catania

Il Monterosi si è imposto per 3-1 in casa del Messina. I rosa ospiteranno il Foggia di Zeman, gli etnei la Juve Stabia. Gli allenatori delle squadre siciliane caricano i propri giocatori

di Salvatore Fazio - Montaggio di Emanuele Guida

Continua il periodo nero, per i messinesi, che subiscono la quarta sconfitta consecutiva: 3-1 il risultato a favore dei laziali. Gol di Costantino, Polidori e Mbede per il Monterosi e di Adorante per il Messina