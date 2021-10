Covid, aumentano i ricoverati. 260 i nuovi positivi

Inversione di tendenza dopo settimane di alleggerimento degli ospedali. Stabile il tasso di positività. Focolaio in una scuola di Burgio

di Agnese Licata - montaggio: Giuseppe Di Cara - grafiche: Gabriele Gulia

Torna a salire il numero dei ricoverati in Sicilia. Dopo settimane nelle quali le corsie erano andate costantemente a svuotarsi, l'ultimo bollettino mostra 254 ricoverati: 8 in più rispetto a ieri. Ad aver bisogno di un posto letto in terapia intensiva sono poi 43 pazienti malati Covid. Il bilancio, tra dimissioni e i 4 nuovi ingressi vede un +1 complessivo nelle ultime 24 ore.



Nel giorno in cui l'Italia ha un numero di nuovi positivi tra i più bassi da luglio ad oggi - poco meno di 1600 - la Sicilia con 260 nuovi contagi torna prima regione del Paese. Stabile però il tasso di positività, al 2,3%.



Tra i nuovi contagiati, anche 10 bambini di Villafranca Sicula, nell'agrigentino. Hanno tutti meno di 12 anni, quindi non vaccinati e frequentano l'Istituto comprensivo "Roncalli" di Burgio. Le classi coinvolte sono state poste in quarantena e giovedì personale e studenti saranno sottoposti a screening.



Guardando alla situazione provincia per provincia, è sempre quella di Catania in testa con 102 nuovi positivi, seguita da Messina con 48 e Palermo con 31. In fondo, Trapani ed Enna con 2 e un caso rispettivamente.



Intanto, la campagna vaccinale in regione accelera. L'introduzione dell'obbligo del green pass per tutti i lavoratori ha spinto a un +35% nella somministrazione delle prime dosi, questa settimana, ma l'Isola resta ultima, con il 75% degli immunizzati tra gli over12 rispetto a un 81% di media nazionale. Aggiungendo chi ha ricevuto solo una dose si sfiora l'80% contro un 85% nazionale.