Maltempo: a Palermo e Trapani voli dirottati. Frana a Scillato

Nel capoluogo caduto un albero su un'auto in via Pitrè. Deviati su Catania e Cagliari 5 aerei per Punta Raisi e Birgi. Sciacca allagata: ragazzi trattenuti nelle scuole. Nelle Madonie terra e detriti hanno bloccato la statale fra Scillato e Polizzi