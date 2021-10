Nubifragio a Catania, un morto, negozi chiusi e appello a restare in casa

Le piazze del centro storico trasformate in laghi. Un uomo morto a Gravina di Catania. Chiuse le scuole, l'allerta rimane. Critiche le previsioni per giovedì e venerdì. Riunione straordinaria in Prefettura