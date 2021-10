Violento nubifragio nel Palermitano, danni e disagi

A Termini Imerese palazzetto dello sport allagato e sommozzatori in azione per liberare gli automobilisti intrappolati. Violenta grandinata a Trabia

Temporali e disagi a Palermo ed in provincia. Strade allagate e trasformate in fiumi con circolazione veicolare a rilento nelle zone piĆ¹ trafficate.

A Termini Imerese, investita da un nubifragio, sono entrate in azione due squadre di sommozzatori per liberare le persone rimaste intrappolate all'interno delle auto. Allagato il palazzetto dello sport. Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Violenta grandinata su Trabia.