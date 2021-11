No-vax: fra gli indagati commerciante di Torretta, aveva l'acido in casa

Una tanica di liquido "da lanciare contro le forze dell'ordine", come scriveva nella chat "Basta dittatura" al centro dell'indagine per istigazione a delinquere partita da Torino ed estesa in 16 città. Trovate armi e un passaporto nazista