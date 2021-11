Pallavolo A2 femminile, sorride solo Marsala

Una vittoria e tre sconfitte per le squadre siciliane nell'ottava giornata. Le biancazzurre superano per 3-1 Olbia. Sconfitte in casa per Modica (1-3 contro il Vicenza) e Catania (1-3 con le friulane del Talmassons). Aragona battuto 3-1 a Sassuolo