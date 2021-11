Truffa dei Green Pass falsi: perquisizioni anche in Sicilia

Migliaia le persone truffate, 100 euro a certificato. 3 persone individuate come responsabili, giovani e insospettabili

di Maria Chiara Grandis - montaggio: Tiziana Taddei

100 euro per ogni certificato verde. Questo promettevano i responsabili della truffa dei Green Pass che veniva portata avanti su un canale Telegram di No-Vax. 3 i responsabili individuati dalla Guardia di finanza che, su disposto della Procura di Milano, ha dato il via a perquisizioni in Sicilia e in altre tre regioni: Veneto, Liguria e Puglia. Si tratta di giovani e insospettabili. Chiedevano dati personali, documenti e promettevano certificati in grado di passare i controlli, ma molti non ricevevano nulla. Migliaia i truffati che rischiano, a loro volta, una sanzione amministrativa.



Continuano le indagini per ricostruire tutta la rete messa in piedi dai truffatori.