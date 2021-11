Le vele con le ali planano sul mare di Sferracavallo

A fare gli onori di casa il locale circolo velico, che ha come direttore sportivo il timoniere di Luna Rossa Checco Bruni. In 3 giorni in gara 18 velisti tra i più bravi al mondo. In finale gli olandesi di Dutch Sail hanno battuto il team Fletcher

di Antonio Sansonetti - montaggio Nicola D'Addelfio

A sferracavallo torna protagonista la vela. A fare gli onori di casa il locale circolo velico, nato a febbraio in piena pandemia, che ha come direttore sportivo il timoniere di Luna Rossa Checco Bruni. Il palermitano con il suo team non è riuscito ad arrivare davanti agli altri ma è ugualmente soddisfatto.



A vincere la 69f Pro Cup è stato il giovane equipaggio olandese di Dutchsail. Si gareggiava su imbarcazioni con i foil. Per chi non avesse visto l'ultima coppa America, si tratta, letteralmente, di vele con le ali, che permettono allo scafo di planare quando si prende velocità.