Logli, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso

La decisione della Corte di Strasburgo

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato da Roberto Logli, condannato in via definitiva a venti anni per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, scomparsa dalla loro casa di Gello, in provincia di Pisa, nel gennaio del 2012. L'uomo sta scontando la pena per omicidio e distruzione di cadavere nel carcere di Massa. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa per non avere preso in considerazione gli elementi a discolpa di Logli riguardanti alcuni presunti avvistamenti della donna dopo la sua scomparsa.

"Il ricorso era stato presentato dal precedente legale - fa sapere in una nota la criminologa Anna Vagli, consulente di Logli -. Con l'avvocato Razetto chiederemo che ci venga inviata la documentazione e la sentenza della Corte per verificare se il il ricorso รจ stato respinto per il mancato rispetto dei termini e dei requisiti formali richiesti".