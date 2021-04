C'è una Viola che vince: è Primavera, è coppa Italia

L'esultanza dei ragazzi della Fiorentina Primavera

E sei. E tre di fila. La Viola salvata dai ragazzini. Un trionfo che conforta un po' la società angustiata dai problemi della prima squadra. Al Tardini di Parma, presente il patron Rocco Commisso, Una doppietta di Spalluto piega la Lazio, che con Bertini non va oltre la consolazione platonica del gol della bandiera. Con sei trofei, i ragazzi di Alberto Aquilani eguagliano l'Inter al secondo posto nell'albo d'oro della manifestazione, alle spalle del Torino (8 coppe), e si prendono con i laziali la rivincita della sconfitta patita nel 2014.

Dopo soli 8 minuti i viola vanno in vantaggio, grazie al tempismo di Spalluto, pronto a ribadire in rete la respinta della traversa di un colpo di testa di Pierozzi. La lazio non reagisce, e poco dopo la mezz'ora ancora Spalluto, di testa, porta a due reti il vantaggio della Fiorentina. Bertini su punizione dal limite accorcia le distanze, ma inutilmente. Così come inutile risulta il forcing finale della Lazio, contenuto con successo dalla difesa viola. Finalmente una gioia per Rocco Commisso, presente in tribuna.