Segregata in casa dai genitori. Chiede aiuto via mail ai carabinieri

Ragazza segregata in casa

Approfittando delle ore dedicate alla didattica a distanza, la studentessa - che poteva uscire di casa solo 'scortata' dai familiari - è riuscita a mandare una richiesta di soccorso con una email ai militari dell'Arma in uno dei pochi momenti della giornata in cui non era sotto il controllo della madre, del padre e dei fratelli, tutti di fede musulmana, che l'avevano messa in castigo per la sua relazione con un giovane indiano di religione induista. L'autrice dello scritto si presentava come una ragazza pakistana, reclusa in casa dai genitori per impedirle di frequentare il fidanzato. La giovane precisava che, laddove non si fosse decisa ad interrompere la relazione sentimentale, i suoi parenti erano pronti a riportarla con la forza nel Paese d'origine, o in alternativa, ad usare la violenza nei confronti suoi e del fidanzato, fino addirittura a minacciarli di morte. Capite la gravità e l'urgenza della situazione, i carabinieri sono entrati in azione, setacciando gli archivi e le anagrafi dei comuni del Valdarno per riuscire a risalire all'identità esatta dell'autrice della richiesta d'aiuto. Nel volgere di poche ore, i carabinieri sono riusciti ad identificarla completamente e a riscontrare l'indirizzo dove abitava, appurando anche che le problematiche della famiglia erano, almeno in parte, già seguite anche dai servizi sociali. A quel punto, senza perdere altro tempo, i carabinieri sono subito andati presso l'abitazione della giovane, e, adducendo un motivo pretestuoso per non far insorgere sospetti nei familiari, hanno accompagnato la ragazza in caserma. Una volta giunta al sicuro presso gli uffici dell'Arma, la ventenne pachistana è diventata un fiume in piena. Ha confermato di essere lei l'autrice della email ed ha iniziato a raccontare i dettagli della sua triste storia. Da poco meno di un anno frequentava un ragazzo indiano, poco più grande di lei. Tutto era andato bene fino al momento in cui la famiglia della ragazza aveva appreso di questa relazione, disapprovandola nel modo più assoluto a causa della diversa fede religiosa dei due giovani: musulmana lei, induista lui. A quel punto si è manifestata la netta opposizione dei familiari, che hanno segregato la giovane in casa, privandola del telefono cellulare e dei documenti d'identità, consentendole di uscire solo laddove assolutamente necessario, e solo accompagnata dai fratelli maschi, al fine di accertarsi che non incontrasse più il fidanzato. Stava quasi per perdere le speranze quando ha trovato una possibile soluzione: approfittando dei pochi momenti in cui la famiglia le lasciava utilizzare il computer per la didattica a distanza, ha creato una casella di posta elettronica ed ha contattato, proprio via email, i carabinieri. La ragazza al momento è al sicuro ed è stata affidata ad un centro antiviolenza. Sono in corso da parte dei carabinieri ulteriori indagini per approfondire i contorni della vicenda, e definire con esattezza le responsabilità dei singoli familiari in vista della denuncia alla magistratura.