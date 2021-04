Covid di Pasqua: sorpresa! (ma non troppo). Toscana "rossa" fino al 20

zona rossa

Dopo le festività pasquali la Toscana rimarrà in zona rossa per due settimane, fino al 20 aprile, a causa della crescita dei contagi sul territorio regionale. L'ufficialità è arrivata con l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha prolungato le massime restrizioni per 15 giorni dato il superamento della soglia limite dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nell'arco della settimana presa in valutazione a Roma, la Toscana ha registrato 9.630 contagi, con un Rt medio di 1.08 ma un tasso di incidenza di 261 casi positivi ogni 100.000 abitanti, 11 punti sopra la soglia. In tutto il territorio regionale sono 103 i Comuni che superano il limite dei contagi in proporzione agli abitanti. Tra le zone più in difficoltà' ci sono le province di Prato e Pistoia che non sembrano aver beneficiato delle chiusure imposte nelle scorse settimane e continuano a riportare un numero di casi nettamente superiore al limite. In particolare Prato si aggiudica un triste primato: con i 484 casi ogni 100.000 abitanti è uno dei Comuni più colpiti dal virus in tutto il Paese. Non se la passano meglio la provincia di Lucca, in particolare la Versilia dove si concentrano i principali focolai, e soprattutto Firenze, fino a poco tempo fa l'ultimo 'bastione' contro la terza ondata del virus, che questa settimana ha numeri da zona rossa. A preoccupare i vertici regionali c'e' anche la pressione sul sistema ospedaliero regionale, con gli indicatori che segnalano un'occupazione dei posti letto Covid al 43%, 13 punti oltre la quota di allerta del 30% fissata dal Ministero della Salute.(AGI)