Pochi tamponi, pochi casi. Cresce il tasso dei nuovi positivi

Tamponi eseguiti all'aperto vicino ad un laboratorio di analisi in Toscana

Pochi i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana oggi: sono 685 su meno di 7.000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,83%, preoccupa ancora quello sulle prime diagnosi: 21,6%; anche ieri era molto alto (21,9%). L'allarme regionale è scattato per la pressione sugli ospedali, centinaia i ricoveri solo negli ultimi giorni. La Toscana è ampiamente sopra il livello di guardia nelle terapie intensive covid. La provincia di Prato conta oltre 400 casi ogni 100.000 abitanti. La regione rischia di restare zona rossa per tutto il mese di Aprile.