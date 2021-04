empoli chievo

 Empoli e Chievo 2-2 (1-0) nel recupero della 32/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Carlo Castellani di Empoli (Firenze). I gol: nel primo tempo Mancuso per i toscani al 13'; nel secondo tempo De Luca per i veronesi al 7', ancora Mancuso per l'Empoli al 16' e Margiotta per gli ospiti al 37'.