Pitti Immagine in presenza, prima fiera dopo le chiusure

Lo annuncia il sindaco di Firenze sui suoi profili social. Nardella scrive: "Dopo la conferenza stampa del Presidente Draghi possiamo finalmente annunciare con gioia che Pitti Immagine si potrà svolgere in presenza. Ringraziamo il ministro Luigi Di Maio per il suo interessamento e garantiamo massimo rigore sui protocolli di sicurezza sanitaria. Sarà la prima fiera internazionale dopo le chiusure. Sono orgoglioso di una Firenze apripista dei grandi eventi fieristici internazionali per un rilancio della moda, dell’economia e del turismo italiano. Ringrazio i vertici di centro Firenze per la moda italiana, Pitti Immagine e Regione Toscana per il grande impegno e supporto. Che le aziende della moda diamo il meglio di sè per la ripartenza"