Stop ai vaccini per gli under 60

vaccini

La Regione cambia il piano vaccinale. Secondo le nuove disposizioni date dal governo, si congelano le prenotazioni per gli under 60 che ancora non hanno ricevuto la prima somministrazione. Dunque insegnanti, professori universitari e personale scolastico, militari e forze dell'ordine. Ma anche operatori sanitari che non stanno a contatto con il pubblico. Chi invece, anche tra queste categorie, ha già avuto la prima dose, proseguirà con la seconda.

La priorità è vaccinare subito i più anziani, ma anche fragili, disabili, i loro caregiver o conviventi.