Meno di mille positivi, 41 vittime, ferme le prenotazioni dei vaccini

In coda per il vaccino

Sono 937 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con un'età media 45 anni. Salgono parecchio i decessi: sono 41, di cui 24 uomini e 17 donne con un'età media di 78 anni. Era dal 18 dicembre che non si registrava un così alto numero di vittime. Dall'inizio dell'epidemia in tutto sono morte 5.551 persone. I ricoverati nei reparti Covid sono 1.999 (8 più di ieri) 275 dei quali in terapia intensiva.



Intanto sul fronte vaccini il portale regionale è fermo: riporta la dicitura "chiuso" per qualsiasi prenotazione. Una situazione di stallo che rende ancora più difficile la marcia di avvicinamento all'immunizzazione di molti cittadini toscani e in particolare dei 56 mila soggetti super fragili o gravemente disabili, molti dei quali si sono registrati nei giorni scorsi.



A circa 20 mila di loro è arrivato o arriverà via sms un codice di 8 cifre con il quale potranno prenotare un appuntamento sul portale a partire dal pomeriggio per ricevere la prima dose in due finestre temporali: Dal 9 all'11 aprile e dal 23 aprile al 9 maggio.



Gli altri 36 mila cittadini toscani che soffrono di patologie più gravi, e che hanno bisogno di una supervisione personalizzata, verranno direttamente contattati dalle strutture che li seguono entro 15 giorni e non dovranno quindi prenotarsi sul portale.



Una riprogrammazione resa necessaria sulla base dei cambiamenti in merito alla disponibilità di vaccini, condizione allo stato dei fatti difficilmente prevedibile.



Non si sa per esempio di quante dosi sarà composta la fornitura che dovrebbe arrivare in aprile da Moderna, siero d'elezione proprio per i super fragili che a partire da fine mese saranno dirottati su Pfizer, di cui arrivano circa 100 mila dosi ogni martedì', una volta finita l'immunizzazione degli ultra ottantenni.



In attesa della monodose Johnson & Johnson, c'e' poi il caso AstraZeneca: la prossima settimana arriveranno in Toscana appena 9 mila dosi a fronte di 18 mila somministrazioni con il siero anglo-svedese effettuate in regione ogni settimana.