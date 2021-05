Fiorentina, sconfitta con onore con il Napoli

Abbraccio tra Iachini e Vlahovic

Al "Franchi" la squadra di Gennaro Gattuso si impone dopo un primo tempo terminato sullo zero a zero. Viola quasi mai pericolosi nel primo tempo, bravi pero a rintuzzare l'offensiva dei campani. Nella ripresa, gli ospiti accelerano. Passano in vantaggio dopo 11 minuti con Insigne bravo a ribadire in rete il calcio di rigore respinto da Terraciano. Nell'occasione, dalla panchina per proteste espulso il secondo portiere Dragowski. Il raddoppio è confezionato da Osimhen, con conclusione di Zielinski che viene deviata in rete da Venuti per un autogol che porta il risultato sullo 0-2. Poi, il Napoli amministra con disinvoltura e la Fiorentina si fa vedere spesso dalle parti di Meret. Domenica prossima la squadra di Iahcini chiude la stagione sul campo del Crotone, già retrocesso.