Dal Maggio alla politica, la Toscana saluta Carla Fracci

Carla Fracci e il marito

"Tutti i primi ballerini di oggi hanno guardato alla Fracci, hanno sempre avuto la sua arte in mente, oggi noi perdiamo una persona molto, molto importante". Così il sovrintendente del teatro del Maggio musicale fiorentino, Alexander Pereira, ricorda la ballerina Carla Fracci, morta oggi a Milano. "Ha sempre lottato per difendere il corpo di ballo - ha aggiunto Pereira - era una persona che si è sempre spesa per cercare di salvare le compagnie di ballo, anche quando c'era la moda di chiuderle". Pereira, ex sovrintendete alla Scala di Milano, ricorda che Carla Fracci era "sempre molto fine, aveva la fragilezza della prima ballerina, ma allo stesso tempo mostrava la chiarezza di sapere esattamente quello che voleva artisticamente. Lei veniva alla Scala non solo per le prime del corpo di ballo, ma era anche un'appassionata della lirica".

"Apprendo con dolore della morte di Carla Fracci, la nostra stella nell'arte incantatrice della danza. Mi stringo ai suoi cari e ricordo in lei anche l'amministratrice, assessora alla Cultura nella Provincia di Firenze che sviluppò legami con la Russia, prese le parti dei bambini Saharawi, l'impegno per la salvaguardia del Maggio Musicale Fiorentino. Sono solo tre espressioni di un impegno portato avanti con discrezione e autorevolezza. Ho stretto un bel legame di amicizia con Carla Fracci e nel corso degli anni ho avuto modo di collaborare spesso con lei, coltivando insieme la passione per la buona amministrazione, per la musica, per la cultura che fa crescere il senso di un'appartenenza comune fondata su ciò che dura". Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"Ci lascia la regina della danza. Legata da sempre alla Toscana, anche da assessore provinciale di Firenze, hai contribuito a creare cultura ed eleganza, grazie Carla Fracci". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social