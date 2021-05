La fuga di gas nell'appartamento sotto. Si cerca ancora una dispersa

La casa di Borgo a Dudda andata distrutta in un'esplosione causata da una fuga di gas

La fuga di gas potrebbe essere partita dall'appartamento sotto a quello acquistato dalla coppia di Prato. Il gpl avrebbe provocato l'esplosione di un'abitazione questa mattina a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti. Al momento il bilancio è due vittime mentre una terza persona risulta ancora dispersa. L'edificio ospitava due appartamenti, uno al piano terra, al momento non abitato stabilmente, e uno al primo piano acquistato dalla coppia lo scorso aprile. Il gas, spiegano i carabinieri, potrebbe essere uscito dall'impianto a gpl che era installato nell'abitazione al piano terra. I parenti della coppia coinvolta nell'esplosione infatti avrebbero raccontato che nella casa appena acquistata non era ancora stato montato l'impianto a gas, e che sarebbe stato presente solo un fornello elettrico. Questa mattina i due 59enni si sarebbero recati alla casa per montare delle tende. Avevano chiesto l'aiuto dell'ex marito di lei, col quale erano in buoni rapporti, che aveva acconsentito ad accompagnarli. L'esplosione si sarebbe verificata pochi istanti dopo il loro ingresso nell'appartamento. In attesa degli esiti dei rilievi dei vigili del fuoco, l'ipotesi ritenuta più probabile è che l'esplosione sia stata innescata dall'accensione di un interruttore della luce in un ambiente ormai saturo di gas, il cui odore sarebbe stato avvertito nei giorni scorsi dai residenti della zona. Proseguono intanto le ricerche della donna, che risulta ancora dispersa. Sul posto anche le unità cinofile dei vigili del fuoco