Giallo delle valigie, Elona resta in carcere

Elona Kalesha

Resta in carceree Elona Kalesha. Il Giudice delle indagini preliminari, Antonio Pezzuti ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Elona, arrivata dopo i primi risultati degli esami genetici sui materiali raccolti dal Ris sulle valigie che contenevano i resti dei coniugi Pasho, rinvenuti a cinque anni dalla loro scomparsa in un campo tra il carcere di Solliciano e la FI-PI-LI. I risultati della perizia sul DNA dicono, infatti, senza ombra di dubbio che il materiale genetico rinvenuto sul manico di una delle valigie appartiene ad un individuo di sesso maschile. Al momento il pubblico ministero non ha ancor ritenuto opportuino procedere con il confronto delle tracce rinvenute con quelle degli indagati e delle vittime. In tal modo non è ancora provato scientificamente che la scena del crimine sia la casa di Fontana, affittata da Elona Kalesha per ospitare proprio i coniugi Pasho, genitori del suo ex fidanzato, anch'egli indagato per il duplice omicidio. I difensori di Elona hanno chiesto che la loro assistita venisse liberata dal carcere, nel quale si trova dalla fine di dicembre per il venir meno degli indizi di colpevolezza. Una richiesta che il giudice ha respinto sostenendo che, il risultato degli esami genetici si limita a non aggravare la posizione dell'indagata. Le tracce riferibili ad Elona - scrive il Gip - potrebbero essersi deteriorate con il tempo e con le intemperie, oppure l'indagata potrebbe aver indossato dei guanti, o ancora che si fosse avvalsa dell'aiuto di un complice. Insomma a prescindere dalle prove del DNA la donna, secondo il giudice, deve restare in carcere. Respinta anche la richiesta degli arresti domiciliari che era stata avanzata in subordine dai difensori. La decisione del Gip porterà quasi sicuramente i difensori di Elona a ricorrere nuovamente al Tribunale del Riesame.