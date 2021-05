Monteriggioni in blu sul profilo instagram di Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scelto il castello medievale di Monteriggioni illuminato di blu, postando la foto sul proprio profilo Instagram come una delle immagini simbolo per celebrare la Festa dell'Europa. Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, esprime la soddisfazione per la scelta e rivolge un pubblico ringraziamento, rinnovando l'invito alla presidente per una visita in Toscana non appena le condizioni lo permetteranno. ''Grazie a Ursula von der Leyen - dice Mazzeo - e grazie di cuore, ancora una volta, a tutti i sindaci della Toscana che hanno aderito alla richiesta del Consiglio regionale e della Commissione Europa, presieduta da Francesco Gazzetti di illuminare di blu i monumenti simbolo dei loro comuni''. ''Visto l'apprezzamento espresso - aggiunge Mazzeo -, spero davvero che la presidente von der Leyen abbia modo di venire presto in Toscana per ammirare in prima persona la bellezza di Monteriggioni, magari recarsi a Barbiana nella scuola di Don Milani (che lei stessa ha citato qualche giorno fa) e infine visitare le nostre città d'arte perché la Toscana ha bisogno dell'Europa, ma dalla Toscana può nascere un nuovo Rinascimento europeo''.