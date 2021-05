Iniettate per errore sei dosi di vaccino Pfizer ad una 23enne

La procedura standard di vaccinazione prevede che il personale medico estragga con una siringa dalla fiala la quantità corrispondente a una dose.

L’interessata è una giovane tirocinante di psicologia clinica che aveva ottenuto l’appuntamento per la prima dose in quanto rientrante nella categoria ‘personale sanitario’. La 23enne è stata sottoposta a una terapia di fluidi e tachipirina. Si tratta del primo caso in Italia. Intanto la famiglia della ragazza ha fatto un esposto alla squadra mobile e gli atti sono stati trasferiti in Procura