Vaccini, via ai sessantenni

vaccinazione

Dopo l'apertura delle prenotazioni ai nati nel 59-60-61, nel pomeriggio di oggi martedì al via quelle per i nati nel 1962 e nel 1963. I soggetti interessati potranno prenotare per i centri vaccinali "prescelti sul portale online regionale". Lo riferisce la stessa Regione Toscana aggiungendo che "il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via Pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile)". Al momento, in Toscana, raggiunto il milione di prime dosi. Con le ultime 154 le vaccinazioni somministrate lo scorso weekend, completata la vaccinazione nell'isola di Capraia. Come a ogni inizio di settimana, scende il numero dei nuovi positivi: 481 nelle ultime 24 ore. 20 i decessi.