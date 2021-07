Aumentano ancora i casi, positività al 2,38%. Domani vertice in Regione

Un tampone viene processato in un laboratorio toscano

In Toscana i nuovi casi covid registrati nelle ultime 24 ore sono 243 su 10.190 test di cui 5.879 tamponi molecolari. Il tasso dei nuovi positivi è 2,38% (5,7% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è aumentato (erano 222) mentre il totale dei test effettuati è diminuito (erano poco meno di 13 mila), ciò ha determinato un aumento del tasso di positività; intanto, proprio di fronte all'incremento dei casi positivi, domattina a Palazzo Strozzi Sacrati il Presidente della Regione Giani riunirà i vertici della sanità toscana, primo punto anticipare la seconda dose di astrazeneca ai sessantenni che devono ancora completare il ciclo e dal 9 agosto dosi pfizer per tutti gli over 60.