Addio a Raffaella Carra'

Raffaella Carra'

Lutto all'Argentario per la scomparsa di Raffaella Carrà che sul promontorio maremmano aveva un'abitazione per le vacanze. La villa di Raffaella Carrà si trova a Cala Piccola, alcuni chilometri sulla costa sopra Porto Santo Stefano (Grosseto), affacciata sul Tirreno in una zona esclusiva che guarda il mare aperto e l'isola del Giglio. L'abitazione, specie d'estate, diventava fulcro della tv italiana. Anche perché è qui che la Carrà ha ideato ed elaborato con Sergio Japino e tanti suoi collaboratori alcune delle sue trasmissioni più note. Non era raro vedere Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano . Notevole la familiarità raggiunta con gli abitanti che la salutavano come una del posto, tanta è stata nei decenni l'assidua frequentazione della Costa d'Argento da parte sua. Inoltre, negli anni Raffaella Carrà aveva legato il suo nome a un evento locale di cinema, il Pop Corn Festival. Aveva fatto da madrina a una delle edizioni del Festival e anche quest'anno avrebbe partecipato andando a premiare il corto con la trama più originale.