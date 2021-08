Amerigo Vespucci, riprende la campagna formativa degli allievi

Amerigo Vespucci

Riprende la campagna d'istruzione dell'Amerigo Vespucci, il veliero scuola della Marina Militare utilizzata per la formazione degli allievi di prima classe dell'Accademia navale di Livorno che era stata fermata il 25 luglio scorso in seguito alla presenza a bordo di 20 positivi al Covid, tutti asintomatici o paucisintomatici. Al comando del capitano di vascello Gianfranco Bacchi, l'Amerigo Vespucci torna dunque nel Mediterraneo dove gli allievi saranno nuovamente impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative. E spetterà a loro decidere il nome del corso, definendo bandiera e motto. Per evitare il rischio di nuovi contagi da Covid-19, sottolinea la Marina, la nave scuola non sarà aperta alle visite a bordo nella campagna d'istruzione 2021, tuttavia sarà visibile dalla costa in ogni occasione di passaggio ravvicinato o di fonda nei luoghi di particolare interesse del Paese.