Gkn, proposta all'azienda la Cassa Integrazione

gkn

"Tavolo sospeso. Abbiamo chiesto all'azienda un percorso che prevede 13 settimane di Cig, che non hanno un costo per l'azienda e ci permettono di bloccare la procedura di licenziamento. L'azienda ha dato disponibilità a valutare un possibile percorso di interlocuzione". Lo ha detto la viceministra del Mise, Alessandra Todde, incontrando i giornalisti dopo la conclusione del tavolo per la vertenza della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che si è tenuto oggi pomeriggio nella Prefettura di Firenze. Todde ha sottolineato che la Gkn ha preso complessivamente più di 3 milioni di euro di contributi pubblici negli ultimi anni, in massima parte per lo stabilimento di Brunico e "non può permettersi di utilizzare uno stabilimento come un prodotto finanziario". Secondo la viceministra, però, "l'aver sospeso il tavolo senza la chiusura netta della volta scorsa è importante, ma non dobbiamo illudere nessuno. Tutte le istituzioni a tutti i livelli hanno risposto allo stesso modo insieme alle parti sociali. La sospensione è un elemento di riflessione rispetto alla potenzialità dell'azione". Todde ha poi aggiunto che "stiamo continuando a lavorare perché situazioni così non si ripresentino e stiamo lavorando, anche a livello normativo: è giusto ristrutturare le aziende ma attraverso un percorso ordinato che non tolleri le speculazioni". Da quanto si apprende, la viceministra, concludendo i lavori del tavolo, ha fatto sapere che chiederà ad Invitalia di mettersi a disposizione per la ricerca di un advisor.