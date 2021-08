Concorsopoli, Luigi Dei si dimette

L'ex Rettore dell'Unifi Luigi Dei, oggi l'annuncio delle dimissioni

"Apprendo oggi e accolgo con serenità l'esito negativo dell'appello presentato avverso l'ordinanza cautelare del 27 maggio di interdizione dall'ufficio di rettore per cinque mesi. Dopo lunga e ponderata riflessione ho ritenuto doveroso e istituzionalmente corretto rassegnare le mie dimissioni alla Ministra dell'Università e della Ricerca a decorrere dal 1/o settembre 2021, cosicché, ai sensi dell'art.11 comma 11 del nostro Statuto, la neo-eletta rettrice Alessandra Petrucci possa entrare in carica con due mesi di anticipo rispetto alla data canonica". Questa la dichiarazione di Luigi Dei che ha comunicato la sua decisione in una lettera a tutta la comunità universitaria: nel ribadire, si legge, la sua totale fiducia nella giustizia, ha espresso la volontà di continuare a portare avanti le proprie istanze difensive solo e soltanto nelle sedi appropriate "nell'assoluta e piena consapevolezza di aver sempre agito nel supremo interesse pubblico dell'istituzione".