Francesco morto carbonizzato, la procura indaga per istigazione al suicidio

Francesco Pantaleo

La procura di Pisa ipotizza il reato di istigazione al suicidio nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di Marsala trovato carbonizzato nelle campagne pisane. Per domani è prevista l'autopsia e verranno anche disposte indagini particolari sui dispositivi elettronici in possesso del 23enne. Per questo domani la procura affiderà a un consulente tecnico l'incarico di eseguire una copia dei dati contenuti nel pc portatile e nello smartphone